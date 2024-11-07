Звездный нападающий РБ Лейпциг не оказался в топ-клубе из-за переживаний относительно собственной роли в новой команде

Журналист издания Mail Sport Сами Мокбель рассказал о причинах беспокойства звездного нападающего "РБ Лейпциг" относительно его перехода в лондонский "Арсенал", который не состоялся летом этого года.

Как известно, Беньямин Шешко стал основной трансферной целью для "канониров" во время предыдущего трансферного окна, но 21-летний игрок решил остаться в Бундеслиге, подписав новое соглашение с "Лейпцигом" до 2029 года.

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"Арсенал" продолжает сохранять интерес к словенскому нападающему, который рассматривал возможность перехода в топ-клуб летом, но сомневался, станет ли он регулярным игроком старта. Беньямин Шешко имел переживания относительно собственного игрового времени в новой команде, поскольку "канониры" дали ему четко понять, что он не будет иметь гарантированного места в старте из-за наличия в команде Кая Хавертца.

Лондонский клуб был готов заплатить необходимую сумму за трансфер игрока, пока не проявилась нерешительность Шешко. Сейчас в контракте футболиста прописана опция выкупа в размере 55 миллионов фунтов стерлингов, а "канониры" внимательно следят за его прогрессом перед следующими двумя трансферными окнами.

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В этом сезоне 21-летний Беньямин Шешко забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 14 матчах за "РБ Лейпциг" во всех турнирах. Добавим, что авторитетный портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.