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"Разве они устали от того, что поднимают трофеи?" Экс-защитник Арсенала обрушился с критикой на команду Артеты
Бывший игрок канониров сравнил их с другим английским клубом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший легендарный защитник лондонского "Арсенала" и "Челси" Уильям Галлас поставил под сомнение выносливость нынешнего состава команды Артеты, раскритиковав физическое состояние игроков в начале сезона.
"Это неприемлемо, что игроки "Арсенала" выглядят настолько уставшими уже в начале сезона. Они не выиграли абсолютно ничего! Ничего. От чего они устали? Разве у них болят руки от того, что они поднимают трофеи?
"Ливерпуль" выиграл АПЛ, они побеждали в Лиге чемпионов, и они, например, не выглядят уставшими, они готовы к борьбе за титул. "Арсенал" в свою очередь не имеет такого оправдания".
Также 47-летний Уильям Галлас высказался о гонке за титул АПЛ между ее основными фаворитами.
"Я все еще верю, что "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Арсенал" будут бороться за титул АПЛ. Микель Артета должен найти решение, чтобы его команда снова начала выигрывать. Я уже говорил это раньше, но "Арсеналу" не хватает нападающего, который мог бы изменить ситуацию", — добавил Галлас.
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Отметим, что "Арсенал" сейчас находится на 5-м месте в АПЛ с 18 очками после десяти сыгранных туров. Их следующий матч против "Челси" состоится в это воскресенье, 10 ноября в 18:30.
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