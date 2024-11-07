"Разве они устали от того, что поднимают трофеи?" Экс-защитник Арсенала обрушился с критикой на команду Артеты

Бывший легендарный защитник лондонского "Арсенала" и "Челси" Уильям Галлас поставил под сомнение выносливость нынешнего состава команды Артеты, раскритиковав физическое состояние игроков в начале сезона.

"Это неприемлемо, что игроки "Арсенала" выглядят настолько уставшими уже в начале сезона. Они не выиграли абсолютно ничего! Ничего. От чего они устали? Разве у них болят руки от того, что они поднимают трофеи?

"Ливерпуль" выиграл АПЛ, они побеждали в Лиге чемпионов, и они, например, не выглядят уставшими, они готовы к борьбе за титул. "Арсенал" в свою очередь не имеет такого оправдания".