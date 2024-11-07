Защитник Челси - о Мудрике: Он хороший игрок, мы все стараемся ему помогать

Центральный защитник лондонского "Челси" Бенуа Бадьяшиль поделился мыслями относительно своего украинского партнера по команде Михаила Мудрика.

"Миша очень хороший игрок. Мы все знаем, на каком уровне он может играть, но он также является замечательным человеком. Мы все стараемся помочь ему выкладываться на полную в каждом матче".



"Да, Мудрик очень быстрый, чрезвычайно быстрый, поэтому на тренировках бывают моменты, когда его трудно остановить", — добавил француз.

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Также Бенуа Бадьяшиль прокомментировал свое будущее в лондонском клубе на фоне слухов относительно его возможного ухода, заявив, что он, бесспорно, хочет остаться в "Челси", ведь это великий клуб.

"Я знаю, что здесь трудно добиться успеха. Но я сделаю все возможное для этого", — сказал Бадьяшиль.

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Напомним, что сегодня, 7 ноября, лондонский "Челси" сыграет против армянского "Ноа" в матче третьего тура Лиги конференций. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Следить за ходом событий на поле можно с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол>>>