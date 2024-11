"Манчестер Сити" назвал имя лучшего игрока месяца в команде по итогам октября. Им стал центральный защитник Джон Стоунз.

30-летний англичанин провел 6 матчей в составе "Ман Сити" в прошлом месяце, в которых отметился двумя забитыми голами, в частности в матче против "Вулверхэмптона" защитник забил победный гол на последних минутах игры.

