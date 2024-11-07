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Манчестер Сити назвал имя лучшего игрока месяца в команде
Об этом клуб сообщил в соцсетях
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" назвал имя лучшего игрока месяца в команде по итогам октября. Им стал центральный защитник Джон Стоунз.
30-летний англичанин провел 6 матчей в составе "Ман Сити" в прошлом месяце, в которых отметился двумя забитыми голами, в частности в матче против "Вулверхэмптона" защитник забил победный гол на последних минутах игры.
Your votes are in... ????— Manchester City (@ManCity) November 7, 2024
JOHNNY, JOHNNY STONES wins your @etihad POTM award! ????
Отметим, что Джон Стоунз в этом сезоне провел 10 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отметившись тремя голами.
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