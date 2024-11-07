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Манчестер Сити назвал имя лучшего игрока месяца в команде

Англия

Об этом клуб сообщил в соцсетях

Манчестер Сити назвал имя лучшего игрока месяца в команде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" назвал имя лучшего игрока месяца в команде по итогам октября. Им стал центральный защитник Джон Стоунз.

30-летний англичанин провел 6 матчей в составе "Ман Сити" в прошлом месяце, в которых отметился двумя забитыми голами, в частности в матче против "Вулверхэмптона" защитник забил победный гол на последних минутах игры.

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Отметим, что Джон Стоунз в этом сезоне провел 10 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, отметившись тремя голами.

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Манчестер Сити Джон Стоунз
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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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