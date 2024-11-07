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Ван Нистелрой не знает, останется ли он при Амориме

Англия
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Это пока загадка

Ван Нистелрой не знает, останется ли он при Амориме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

И.о. тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой не знает, останется ли он в команде при новом тренере Рубене Амориме.

По словам Фабрицио Романо, специалист ещё не получал информации от Аморима и возможно нидерландцу придётся покинуть клуб.

Исполняющий обязанности тренера Рууд ван Нистелрой не контактировал с Аморимом.

Новый тренер примет решение по своему штабу в ближайшие дни. Не факт, что Ван Нистелрой останется в "Манчестер Юнайтед" в составе своего штаба. Он готов остаться, но со стороны Аморима ничего не было сказано Ван Нистелрою, так что, возможно, они расстанутся, - сказал Романо.

Напомним, что Рубен Аморим станет тренером "Манчестер Юнайтед" с 11 ноября. До этого он проведёт последний матч со "Спортингом" против "Браги" 9 ноября.

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Рууд ван Нистелрой
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Источник:
Football Transfers
Опубликовал: Владислав Прийменко
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