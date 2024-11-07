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Ван Нистелрой не знает, останется ли он при Амориме
Это пока загадка
Getty Images / Global Images Ukraine
И.о. тренера "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой не знает, останется ли он в команде при новом тренере Рубене Амориме.
По словам Фабрицио Романо, специалист ещё не получал информации от Аморима и возможно нидерландцу придётся покинуть клуб.
Исполняющий обязанности тренера Рууд ван Нистелрой не контактировал с Аморимом.
Новый тренер примет решение по своему штабу в ближайшие дни. Не факт, что Ван Нистелрой останется в "Манчестер Юнайтед" в составе своего штаба. Он готов остаться, но со стороны Аморима ничего не было сказано Ван Нистелрою, так что, возможно, они расстанутся, - сказал Романо.
Напомним, что Рубен Аморим станет тренером "Манчестер Юнайтед" с 11 ноября. До этого он проведёт последний матч со "Спортингом" против "Браги" 9 ноября.
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