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Полузащитник Арсенала несмотря на травму готов сыграть против Челси и за сборную
Футболист с характером
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс несмотря на травму готов сыграть против "Челси" и за сборную.
По сообщениям The Telegraph, у Деклана Райса сломан палец ноги. Из-за повреждения футболист не мог надеть бутсы на травмированный палец и поэтому он не тренировался с командой.
Полузащитник готов преодолеть боль и помочь своей команде в матче против "Челси" и сборной.
Также источник добавил, что если Райс сыграет против "Челси" и не получит травму - он сможет помочь и своей сборной.
Деклан Райс в этом сезоне сыграл в 13-ти играх за "Арсенал" во всех турнирах. Он забил гол и отдал две голевые передачи.
"Арсенал" в воскресенье 10 ноября сыграет против "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Матч запланирован на 18:30 по киевскому времени.
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