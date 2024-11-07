Полузащитник Арсенала несмотря на травму готов сыграть против Челси и за сборную

Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс несмотря на травму готов сыграть против "Челси" и за сборную.

По сообщениям The Telegraph, у Деклана Райса сломан палец ноги. Из-за повреждения футболист не мог надеть бутсы на травмированный палец и поэтому он не тренировался с командой.

Полузащитник готов преодолеть боль и помочь своей команде в матче против "Челси" и сборной.

Также источник добавил, что если Райс сыграет против "Челси" и не получит травму - он сможет помочь и своей сборной.

Деклан Райс в этом сезоне сыграл в 13-ти играх за "Арсенал" во всех турнирах. Он забил гол и отдал две голевые передачи.

"Арсенал" в воскресенье 10 ноября сыграет против "Челси" на "Стэмфорд Бридж". Матч запланирован на 18:30 по киевскому времени.