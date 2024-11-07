Ливерпуль уверен, что им удастся подписать новый контракт с капитаном клуба

Ожидается, что Вирджил ван Дейк посвятит свое будущее "Ливерпулю", подписав новый контракт с клубом. Издание Football Insider не имеет никаких сомнений относительно того, что это обязательно произойдет.

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Как известно, контракт 33-летнего центрального защитника с "красными" истекает в конце этого сезона. Начиная с января Вирджил ван Дейк может вести переговоры с другими клубами, однако теперь он готов остаться в "Ливерпуле", поскольку нидерландец впечатлен мощным стартом от Арне Слота, который сменил Юргена Клоппа на посту главного тренера команды.

Источники Football Insider отмечают, что центральный защитник имел предостережения относительно того, будут ли оправданы амбиции клуба после летнего трансферного окна, однако результаты команды в начале этого сезона убедили его.

Добавим, что в этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Напомним, что "Ливерпуль" подписал нидерландского защитника в январе 2018 года из "Саутгемптона" за рекордную на тот момент сумму в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. С того времени он стал ключевым игроком обороны "мерсисайдцев".