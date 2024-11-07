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Ливерпуль уверен, что им удастся подписать новый контракт с капитаном клуба

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Это обязательно должно случиться!

Ливерпуль уверен, что им удастся подписать новый контракт с капитаном клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ожидается, что Вирджил ван Дейк посвятит свое будущее "Ливерпулю", подписав новый контракт с клубом. Издание Football Insider не имеет никаких сомнений относительно того, что это обязательно произойдет.

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Как известно, контракт 33-летнего центрального защитника с "красными" истекает в конце этого сезона. Начиная с января Вирджил ван Дейк может вести переговоры с другими клубами, однако теперь он готов остаться в "Ливерпуле", поскольку нидерландец впечатлен мощным стартом от Арне Слота, который сменил Юргена Клоппа на посту главного тренера команды.

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Источники Football Insider отмечают, что центральный защитник имел предостережения относительно того, будут ли оправданы амбиции клуба после летнего трансферного окна, однако результаты команды в начале этого сезона убедили его.

Добавим, что в этом сезоне Вирджил ван Дейк провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Напомним, что "Ливерпуль" подписал нидерландского защитника в январе 2018 года из "Саутгемптона" за рекордную на тот момент сумму в размере 75 миллионов фунтов стерлингов. С того времени он стал ключевым игроком обороны "мерсисайдцев".

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Андрей Журба
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