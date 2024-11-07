Нападающий Челси показал восстановление после ушиба. Фото

Нападающий лондонского "Челси" Санчо показал процесс восстановления после ушиба.

По словам тренера Энцо Марески игрок может вернуться к матчу с "Арсеналом". В худшем раскладе – после международной паузы.

Англичанин показал процесс в сторис Instagram

Перед матчем с "Манчестер Юнайтед", который состоялся 3 ноября, Мареска заявил, что Санчо болеет. Однако, по условиям аренды он не мог бы сыграть против своего клуба.

Джейдон Санчо перешёл в "Челси" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне англичанин за лондонский клуб сыграл в 6 матчах и отметился тремя голевыми передачами.