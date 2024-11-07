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Нападающий Челси показал восстановление после ушиба. Фото
Показал процесс
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Челси" Санчо показал процесс восстановления после ушиба.
По словам тренера Энцо Марески игрок может вернуться к матчу с "Арсеналом". В худшем раскладе – после международной паузы.
Англичанин показал процесс в сторис Instagram
Перед матчем с "Манчестер Юнайтед", который состоялся 3 ноября, Мареска заявил, что Санчо болеет. Однако, по условиям аренды он не мог бы сыграть против своего клуба.
Джейдон Санчо перешёл в "Челси" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". В этом сезоне англичанин за лондонский клуб сыграл в 6 матчах и отметился тремя голевыми передачами.
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