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Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику франкфуртского Айнтрахта
Немцы на него установили немаленький ценник
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Хуго Ларссон является талантливым и креативный игрок полузащиты "Айнтрахта". Швед в прошлом году присоединился к франкфуртскому клубу, где он раскрыл все свои сильные стороны под руководством Дино Топпмеллера. К 20-летнему футболисту приковано немалое внимание, в частности со стороны английских клубов.
По информации Caught Offside, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проявляют большой интерес к потенциальному трансферу шведского полузащитника. Более того, эти клубы готовы уже в январе побороться за него, а "канониры" рассматривают возможность прощупать почву, предложив за него 40 млн евро. Впрочем, "Айнтрахт" ожидает предложения за своего игрока в размере 70-80 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Хуго Ларссон провел 15 матчей, где отметился 3 голами и одним ассистом.
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