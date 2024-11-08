Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику франкфуртского Айнтрахта

Хуго Ларссон является талантливым и креативный игрок полузащиты "Айнтрахта". Швед в прошлом году присоединился к франкфуртскому клубу, где он раскрыл все свои сильные стороны под руководством Дино Топпмеллера. К 20-летнему футболисту приковано немалое внимание, в частности со стороны английских клубов.

По информации Caught Offside, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проявляют большой интерес к потенциальному трансферу шведского полузащитника. Более того, эти клубы готовы уже в январе побороться за него, а "канониры" рассматривают возможность прощупать почву, предложив за него 40 млн евро. Впрочем, "Айнтрахт" ожидает предложения за своего игрока в размере 70-80 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Хуго Ларссон провел 15 матчей, где отметился 3 голами и одним ассистом.