  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм рассматривает возможность приобрести вингера Ноттингема
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм рассматривает возможность приобрести вингера Ноттингема

Англия

Об этом сообщает Football Insider

Тоттенхэм рассматривает возможность приобрести вингера Ноттингема

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" является приятной неожиданностью этого сезона АПЛ, а на своем пути они обыграли в частности "Ливерпуль" и сыграли вничью с "Челси". Теперь к игрокам "лесников" приковано немалое внимание со стороны других клубов Премьер-лиги.

Сообщается, что "Тоттенхэм" рассматривает возможность приобрести у "Ноттингема" Каллума Хадсона-Одои. Английский вингер является одним из важных игроков, который приложил весомый вклад для получения положительных результатов команды. "Шпоры" хотели бы усилить атакующее звено, чтобы улучшить свои шансы на финиш в топ-4. Впрочем, "Ноттингем" считает маловероятной продажу англичанина зимой, однако не исключает этого сценария уже после завершения сезона. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Каллум Хадсон-Одои провел 11 матчей и отметился 2 забитыми мячами.

По теме
yellow-arrow
Мареска - после самой крупной победы в истории Лиги конференций: В такой игре легко заснуть
yellow-arrow
Топ-клубы АПЛ проявляют интерес к полузащитнику франкфуртского Айнтрахта
yellow-arrow
Мудрик снова забивает за Челси в еврокубках. Известны оценки украинца от SofaScore за матч в Лиге конференций
Ноттингем Форест Тоттенхэм (Лондон) Каллум Хадсон-Одой
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости