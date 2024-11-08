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Тоттенхэм рассматривает возможность приобрести вингера Ноттингема
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" является приятной неожиданностью этого сезона АПЛ, а на своем пути они обыграли в частности "Ливерпуль" и сыграли вничью с "Челси". Теперь к игрокам "лесников" приковано немалое внимание со стороны других клубов Премьер-лиги.
Сообщается, что "Тоттенхэм" рассматривает возможность приобрести у "Ноттингема" Каллума Хадсона-Одои. Английский вингер является одним из важных игроков, который приложил весомый вклад для получения положительных результатов команды. "Шпоры" хотели бы усилить атакующее звено, чтобы улучшить свои шансы на финиш в топ-4. Впрочем, "Ноттингем" считает маловероятной продажу англичанина зимой, однако не исключает этого сценария уже после завершения сезона. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Каллум Хадсон-Одои провел 11 матчей и отметился 2 забитыми мячами.
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