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Неожиданный триумф скромного клуба. АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам октября

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Неожиданный триумф скромного клуба. АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам октября

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд признан лучшим игроком в английской Премьер-лиге по итогам октября.

В прошлом месяце 32-летний футболист отличился 4 голами в 3 матчах. Таким образом, Вуд стал первым представителем "Ноттингема" и первым новозеландцем, завоевавшим эту награду.

Вскоре стало известно, что лучшим тренером в октябре стал ещё один представитель "Форест" - главный тренер Нуну Эшпириту Санту. Под руководством португальского специалиста "лесники" набрали 7 очков за 3 игры, и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата.

10 ноября "Ноттингем" сыграет на домашнем стадионе в 11-м туре АПЛ против "Ньюкасла".

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Ноттингем Форест АПЛ Нуну Эшпириту Санту Крис Вуд тренер лучший игрок
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Александр Бураков
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