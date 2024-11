Неожиданный триумф скромного клуба. АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам октября

Нападающий "Ноттингем Форест" Крис Вуд признан лучшим игроком в английской Премьер-лиге по итогам октября.

В прошлом месяце 32-летний футболист отличился 4 голами в 3 матчах. Таким образом, Вуд стал первым представителем "Ноттингема" и первым новозеландцем, завоевавшим эту награду.

Вскоре стало известно, что лучшим тренером в октябре стал ещё один представитель "Форест" - главный тренер Нуну Эшпириту Санту. Под руководством португальского специалиста "лесники" набрали 7 очков за 3 игры, и вышли на третье место в турнирной таблице чемпионата.

10 ноября "Ноттингем" сыграет на домашнем стадионе в 11-м туре АПЛ против "Ньюкасла".

Relentless in front of goal, all month long. Chris Wood is October's @premierleague Player of the Month. pic.twitter.com/8Q9zr9u9JQ

Taking @NFFC to new heights ⏫



Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/v2hZtWanDJ