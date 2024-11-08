Тоттенхэм готовится к возможной потере Порро?! Шпоры следят за игроком Райо Вальекано

Летом Андрей Рациу привлек внимание большинства футбольных болельщиков, поскольку правый защитник был важной частью успеха Румынии на Евро-2024, где они дошли до 1/8 финала. Его великолепная форма продолжилась в Ла Лиге в составе "Райо Вальекано", чем привлек внимание различных европейских клубов.

Сообщается, что "Тоттенхэм" внимательно следит за правым защитником испанской команды и может сделать шаг за румынской звездой следующим летом, поскольку считается, что он уже готов к новому вызову. Учитывая интерес "Реала" к Педро Порро, "шпоры" рассматривают Андрея Рациу как полноценную замену испанцу. Следующим летом защитника можно будет приобрести за 25 млн евро, поскольку такой пункт отступных прописан в контракте игрока Ла Лиги. Впрочем, румынский талант может быть продан и за меньшую сумму, поскольку "Вильярреал" должен получить 50 процентов от суммы трансфера. Рациу готов покинуть "Райо Вальекано" в 2025 году, и для "Тоттенхэма" это может стать легкой сделкой.

Добавим, что в этом сезоне Андрей Рациу провел 9 матчей, где отметился голом и результативной передачей.