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Арсенал опубликовал имя лучшего футболиста месяца в клубе
Об этом говорится на сайте канониров
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" на своем сайте опубликовал имя лучшего игрока месяца в клубе по итогам октября.
Награду получил 23-летний вингер Букайо Сака. В опросе за англичанина проголосовало 50% болельщиков. Это уже вторая награда для него в этом сезоне.
Напомним, что в октябре Букайо Сака провел 4 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых вингер "канониров" забил три гола и отдал две результативные передачи в играх против "ПСЖ" в Лиге чемпионов и "Саутгемптона" и "Ливерпуля" в АПЛ.
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Всего в этом сезоне Букайо Сака принял участие в 14 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 7 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.
???? Introducing our Player of the Month for October...— Arsenal (@Arsenal) November 8, 2024
Bukayo Saka ????️
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