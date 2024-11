Арсенал опубликовал имя лучшего футболиста месяца в клубе

Лондонский "Арсенал" на своем сайте опубликовал имя лучшего игрока месяца в клубе по итогам октября.

Награду получил 23-летний вингер Букайо Сака. В опросе за англичанина проголосовало 50% болельщиков. Это уже вторая награда для него в этом сезоне.

Напомним, что в октябре Букайо Сака провел 4 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых вингер "канониров" забил три гола и отдал две результативные передачи в играх против "ПСЖ" в Лиге чемпионов и "Саутгемптона" и "Ливерпуля" в АПЛ.

Всего в этом сезоне Букайо Сака принял участие в 14 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись 4 голами и 7 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

