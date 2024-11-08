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В Тоттенхэме заявили об очередной травме Ришарлисона. Насколько всё серьёзно?
Ослабление атакующей линии
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу подтвердил, что нападающий Ришарлисон выбыл на "значительное время" после травмы подколенного сухожилия, полученной в прошлое воскресенье в матче с "Астон Виллой" (4:1).
"Я затрудняюсь назвать время, но он выбыл на значительный срок. Это серьезная травма.
Ришарлисон был очень разочарован. Мы пытались применить другой подход к его реабилитации, он очень много работал не только над восстановлением, но и над общей физической формой.
Он действительно подтянул свою физическую форму. Он все делал правильно, мы понемногу возвращали его в игру, не хотели перегружать его, и, к сожалению, он снова сломался.
Это важный игрок. На прошлой неделе вы видели, какое влияние он оказал, выйдя со скамейки запасных и создав гол для Соланке.
Разочарование для Ришарлисона, разочарование для нас, потому что в этом году он не был в нашем распоряжении. Но мы продолжим работать с Ричи и постараемся вернуть его в строй", - подытожил специалист.
Напомним, Ришарлисон присоединился к "шпорам" в 2022 году, и с того времени забил 16 голов и отдал 9 ассистов в 73 матчах.
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