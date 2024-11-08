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После 264-дневного отсутствия на клубном уровне. Опытный защитник Ман Юнайтед возобновил тренировки
Аморим может быть доволен
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вернулся к тренировкам с основной группой. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
Отмечается, что 29-летний латераль останется в стане "МЮ" на время международного перерыва и затем может быть доступен новому главному тренеру клуба Рубену Амориму, который приступит к исполнению своих новых обязанностей с 11 ноября.
В последний раз Шоу играл за "Юнайтед" 18 февраля - тогда он получил мышечную травму в матче против "Лутон Таун", но был включен в состав сборной Англии на летний чемпионат Европы.
Также к возвращению в строй близки и другие защитники "МЮ" - Лени Йоро и Тайрелл Маласия.
???? @LukeShaw23 has returned to team training ????#MUFC || #PL— Manchester United (@ManUtd) November 8, 2024
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