После 264-дневного отсутствия на клубном уровне. Опытный защитник Ман Юнайтед возобновил тренировки

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вернулся к тренировкам с основной группой. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Отмечается, что 29-летний латераль останется в стане "МЮ" на время международного перерыва и затем может быть доступен новому главному тренеру клуба Рубену Амориму, который приступит к исполнению своих новых обязанностей с 11 ноября.

В последний раз Шоу играл за "Юнайтед" 18 февраля - тогда он получил мышечную травму в матче против "Лутон Таун", но был включен в состав сборной Англии на летний чемпионат Европы.

Также к возвращению в строй близки и другие защитники "МЮ" - Лени Йоро и Тайрелл Маласия.