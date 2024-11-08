  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. После 264-дневного отсутствия на клубном уровне. Опытный защитник Ман Юнайтед возобновил тренировки
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После 264-дневного отсутствия на клубном уровне. Опытный защитник Ман Юнайтед возобновил тренировки

Англия

Аморим может быть доволен

После 264-дневного отсутствия на клубном уровне. Опытный защитник Ман Юнайтед возобновил тренировки

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу вернулся к тренировкам с основной группой. Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Отмечается, что 29-летний латераль останется в стане "МЮ" на время международного перерыва и затем может быть доступен новому главному тренеру клуба Рубену Амориму, который приступит к исполнению своих новых обязанностей с 11 ноября.

В последний раз Шоу играл за "Юнайтед" 18 февраля - тогда он получил мышечную травму в матче против "Лутон Таун", но был включен в состав сборной Англии на летний чемпионат Европы.

Также к возвращению в строй близки и другие защитники "МЮ" - Лени Йоро и Тайрелл Маласия.

По теме
yellow-arrow
В Тоттенхэме заявили об очередной травме Ришарлисона. Насколько всё серьёзно?
yellow-arrow
Тоттенхэм готовится к возможной потере Порро?! Шпоры следят за игроком Райо Вальекано
yellow-arrow
Неожиданный триумф скромного клуба. АПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам октября
Люк Шоу Манчестер Юнайтед травма тренировка
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости