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Нападающий Ливерпуля сможет вернуться на поле не раньше декабря

Англия

Португальцу не везет с этими повреждениями

Нападающий Ливерпуля сможет вернуться на поле не раньше декабря

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Диогу Жота получил травму во время победы над "Челси" (2:1) на "Энфилде" в прошлом месяце и с тех пор пропустил пять последних матчей своей команды. Форвард снова будет отсутствовать, когда "красные" будут принимать "Астон Виллу" в субботу, но во время предматчевой пресс-конференции Арне Слот сообщил, что португалец будет в строю уже через несколько недель.

"Мы ожидаем, что он вернется после международного перерыва... в первые недели после международного перерыва мы ожидаем, что он вернется. Я всегда говорю, что в Голландии существует конфиденциальность в этом [о характере травмы Жоты - Прим. ред.], и я не знаю как это происходит здесь. Как я только что сказал, он вернется через одну-две недели после международного перерыва", - заявил Арне Слот.

Добавим, что в этом сезоне Диогу Жота провел 10 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.

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Ливерпуль Диогу Жота
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Источник:
Ліверпуль
Опубликовал: Александр Гресь
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