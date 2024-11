Нападающий Ливерпуля сможет вернуться на поле не раньше декабря

Диогу Жота получил травму во время победы над "Челси" (2:1) на "Энфилде" в прошлом месяце и с тех пор пропустил пять последних матчей своей команды. Форвард снова будет отсутствовать, когда "красные" будут принимать "Астон Виллу" в субботу, но во время предматчевой пресс-конференции Арне Слот сообщил, что португалец будет в строю уже через несколько недель.

"Мы ожидаем, что он вернется после международного перерыва... в первые недели после международного перерыва мы ожидаем, что он вернется. Я всегда говорю, что в Голландии существует конфиденциальность в этом [о характере травмы Жоты - Прим. ред.], и я не знаю как это происходит здесь. Как я только что сказал, он вернется через одну-две недели после международного перерыва", - заявил Арне Слот.

Diogo Jota not expected to be back until December. #LFC have coped brilliantly without him so far. https://t.co/HUTkjrivBg