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Участие ключевого игрока Арсенала в лондонском дерби под серьезным вопросом

Англия

Полузащитник рискует пропустить следующую игру в чемпионате

Участие ключевого игрока Арсенала в лондонском дерби под серьезным вопросом

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета рассказал о физическом состоянии одного из ключевых игроков команды накануне матча против "Челси" в АПЛ.

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Известно, что участие Деклана Райса в лондонском дерби до сих пор остается под вопросом. Полузащитник сборной Англии получил повреждение стопы в матче против "Ньюкасла" (1:0) и не смог отправиться вместе с командой в Италию на игру Лиги чемпионов против миланского "Интера" (1:0).

"Он еще не тренировался с командой, поэтому непонятно, сможет ли он сыграть в следующей игре. Я должен быть очень осторожным, поскольку еще нет ясности относительно того, будет ли он готов к игре в воскресенье", — сказал Микель Артета.

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Напомним, что матч "Челси" - "Арсенал" состоится в это воскресенье, 10 ноября в 18:30 по киевскому времени. Отметим, что команда Микеля Артеты также имеет 18 очков после десяти сыгранных туров в чемпионате Англии, как и "Челси", однако "синие" опережают "канониров" на одну строчку по дополнительным показателям и находятся на четвертом месте в турнирной таблице.

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Источник:
football.london
Опубликовал: Андрей Журба
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