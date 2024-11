Определились авторы лучшего гола и сейва месяца в АПЛ

Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях опубликовал имена игроков, которым достались награды за лучший гол месяца и лучший сейв в чемпионате Англии по итогам октября.

Автором лучшего гола был признан Николас Джексон из "Челси", который завершил великолепную контратаку "синих" в домашнем матче против "Ньюкасла", которая началась с шикарного паса Коула Палмера. Сенегальскому нападающему стоило лишь точно завершить прострел от Педру Нету в штрафной площадке соперников.

Palmer's pass, Neto's cross, Jackson's finish... This devastating @ChelseaFC counter-attack is your Guinness Goal of the Month for October! #PLAwards pic.twitter.com/6vh8a91LNK

Лучший сейв месяца в октябре также совершил игрок "Челси" — вратарь команды Роберт Санчес. 26-летний испанский голкипер спас ворота "синих" на последних секундах матча против "Ноттингема", совершив блестящий сэйв после удара головой от нападающего соперников.

It's 1-1. 90+13'. And your goalkeeper does this...



A worthy winner of October's Save of the Month, Robert Sanchez! ????#PLAwards pic.twitter.com/3Ya9OdRGnx