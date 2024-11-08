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Определились авторы лучшего гола и сейва месяца в АПЛ

Англия

Обе награды достались игрокам лондонского клуба

Определились авторы лучшего гола и сейва месяца в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях опубликовал имена игроков, которым достались награды за лучший гол месяца и лучший сейв в чемпионате Англии по итогам октября.

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Автором лучшего гола был признан Николас Джексон из "Челси", который завершил великолепную контратаку "синих" в домашнем матче против "Ньюкасла", которая началась с шикарного паса Коула Палмера. Сенегальскому нападающему стоило лишь точно завершить прострел от Педру Нету в штрафной площадке соперников.

Лучший сейв месяца в октябре также совершил игрок "Челси" — вратарь команды Роберт Санчес. 26-летний испанский голкипер спас ворота "синих" на последних секундах матча против "Ноттингема", совершив блестящий сэйв после удара головой от нападающего соперников.

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Напомним, что следующий матч "Челси" в АПЛ состоится в это воскресенье, 10 ноября. Команда Энцо Марески сыграет против лондонского "Арсенала" Микеля Артеты в лондонском дерби.

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Челси (Лондон) Роберт Санчес Николас Джексон
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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