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Определились авторы лучшего гола и сейва месяца в АПЛ
Обе награды достались игрокам лондонского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный аккаунт АПЛ в соцсетях опубликовал имена игроков, которым достались награды за лучший гол месяца и лучший сейв в чемпионате Англии по итогам октября.
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Автором лучшего гола был признан Николас Джексон из "Челси", который завершил великолепную контратаку "синих" в домашнем матче против "Ньюкасла", которая началась с шикарного паса Коула Палмера. Сенегальскому нападающему стоило лишь точно завершить прострел от Педру Нету в штрафной площадке соперников.
Palmer's pass, Neto's cross, Jackson's finish...— Premier League (@premierleague) November 8, 2024
This devastating @ChelseaFC counter-attack is your Guinness Goal of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/6vh8a91LNK
Лучший сейв месяца в октябре также совершил игрок "Челси" — вратарь команды Роберт Санчес. 26-летний испанский голкипер спас ворота "синих" на последних секундах матча против "Ноттингема", совершив блестящий сэйв после удара головой от нападающего соперников.
It's 1-1. 90+13'. And your goalkeeper does this...— Premier League (@premierleague) November 8, 2024
A worthy winner of October's Save of the Month, Robert Sanchez! ????#PLAwards pic.twitter.com/3Ya9OdRGnx
Напомним, что следующий матч "Челси" в АПЛ состоится в это воскресенье, 10 ноября. Команда Энцо Марески сыграет против лондонского "Арсенала" Микеля Артеты в лондонском дерби.
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