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Жозе Моуринью проявляет заинтересованность относительно возможной работы в английском клубе
Тренер Фенербахче имеет незавершенные дела в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный португальский тренер может вернуться в Англию.
Согласно информации от издания The Guardian, главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью заинтересован в работе в "Ньюкасле", если нынешний главный тренер команды Эдди Хау уйдет в отставку.
Известно, что 61-летний Моуринью обратился к посредникам с просьбой держать его в курсе любых новостей, касающихся "Ньюкасла". Португальский тренер знаком с председателем правления клуба и поддерживает с ним связь.
Главный тренер "Фенербахче" имеет незавершенные дела в АПЛ, и он считает «Ньюкасл» своим лучшим шансом получить работу в другом английском клубе, после работы в "Челси", "МЮ" и "Тоттенхэме".
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Отметим, что Моуринью неоднократно демонстрировал свое недовольство своим пребыванием в Турции, критически высказываясь в адрес местного чемпионата, например, после победы над "Трабзонспором" (3:2), когда португалец сказал, что "никто не смотрит чемпионат Турции".
Добавим, что "Фенербахче" под руководством Жозе Моуринью занимает третье место в чемпионате Турции, набрав 23 очка после десяти сыгранных туров. Португалец возглавил клуб летом 2024 года
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