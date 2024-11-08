Брентфорд – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Если "Борнмут" в этом сезоне и удивляет, то в основном в матчах против топовых команд и именно на собственном стадионе. Если посмотреть на результаты "вишен" на выезде, то становится достаточно грустно, там даже поражение против «Лестера» найти можно.

Поэтому матч против "Брентфорда" выглядит действительно едва ли не более сложным испытанием, чем игра с "Манчестер Сити" в минувшие выходные.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.

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