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Брентфорд – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Непростой выезд для команды Забарного

Брентфорд – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Если "Борнмут" в этом сезоне и удивляет, то в основном в матчах против топовых команд и именно на собственном стадионе. Если посмотреть на результаты "вишен" на выезде, то становится достаточно грустно, там даже поражение против «Лестера» найти можно.

Поэтому матч против "Брентфорда" выглядит действительно едва ли не более сложным испытанием, чем игра с "Манчестер Сити" в минувшие выходные.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setnata Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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