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Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Пепа Гвардиолы в кризисе?
Getty Images/Global Images Ukraine
Кажется, что до того, чтобы официально приписать подопечных Пепа Гвардиолы к команде, находящейся в кризисе, остается только одно поражение в следующем матче. Последние результаты не радуют, особенно болезненными были поражения от "Борнмута" неделю назад и "Спортинга" уже на этой неделе.
Болельщики требуют реабилитации, но матч против "Брайтон"» не выглядит как идеальный для того, чтобы исправлять ситуацию. Придется постараться.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setnata Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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