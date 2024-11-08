Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кажется, что до того, чтобы официально приписать подопечных Пепа Гвардиолы к команде, находящейся в кризисе, остается только одно поражение в следующем матче. Последние результаты не радуют, особенно болезненными были поражения от "Борнмута" неделю назад и "Спортинга" уже на этой неделе.

Болельщики требуют реабилитации, но матч против "Брайтон"» не выглядит как идеальный для того, чтобы исправлять ситуацию. Придется постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.

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