  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Команда Пепа Гвардиолы в кризисе?

Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Кажется, что до того, чтобы официально приписать подопечных Пепа Гвардиолы к команде, находящейся в кризисе, остается только одно поражение в следующем матче. Последние результаты не радуют, особенно болезненными были поражения от "Борнмута" неделю назад и "Спортинга" уже на этой неделе.

Болельщики требуют реабилитации, но матч против "Брайтон"» не выглядит как идеальный для того, чтобы исправлять ситуацию. Придется постараться.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.

Favbet
4.35
4.15
1.77
Узнать больше

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setnata Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

По теме
yellow-arrow
Звездный нападающий отреагировал на разговоры о его возможном переходе в Челси
yellow-arrow
Ливерпуль – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Ливерпуль – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 09.11.2024
Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Пеп Гвардиола Где смотреть футбол Фабиан Хюрцелер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости