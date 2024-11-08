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Ливерпуль – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери в поиске победы

Ливерпуль – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Последние три матча для бирмингемцев завершились поражениями и они точно не в лучшем настроении подходят к выезду на "Энфилд". Это всегда сложное испытание, а когда у тебя не все в порядке с результатами, то становится еще сложнее.

Готовы ли они реабилитироваться за неудачные результаты последних недель и наконец вернуться на победный путь? Увидим совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матчв "Ливерпуль" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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