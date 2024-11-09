Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лучшая команда Англии в этом сезоне готовится к очередному вызову, к ним в гости едет "Астон Вилла" Унаи Эмери. Учитывая неудачи последних матчей от бирмингемцев, наверное, стоит ожидать именно победы хозяев.

Но не будем забегать наперед и скажем, что "Вилла" умеет удивлять. Возможно, какой-то сюрприз они приберегли именно на эту игру?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.

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Английская Премьер-лига. 11-й тур.

9 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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