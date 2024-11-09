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Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот готов к очередной победе
Getty Images / Global Images Ukraine
Лучшая команда Англии в этом сезоне готовится к очередному вызову, к ним в гости едет "Астон Вилла" Унаи Эмери. Учитывая неудачи последних матчей от бирмингемцев, наверное, стоит ожидать именно победы хозяев.
Но не будем забегать наперед и скажем, что "Вилла" умеет удивлять. Возможно, какой-то сюрприз они приберегли именно на эту игру?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.
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Английская Премьер-лига. 11-й тур.
9 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"
Главный судья: Дэвид Кут (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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