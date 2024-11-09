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Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот готов к очередной победе

Ливерпуль – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лучшая команда Англии в этом сезоне готовится к очередному вызову, к ним в гости едет "Астон Вилла" Унаи Эмери. Учитывая неудачи последних матчей от бирмингемцев, наверное, стоит ожидать именно победы хозяев.

Но не будем забегать наперед и скажем, что "Вилла" умеет удивлять. Возможно, какой-то сюрприз они приберегли именно на эту игру?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 9 ноября.

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Английская Премьер-лига. 11-й тур.

9 ноября. 22:00. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ливерпуль" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Арне Слот смотреть футбол онлайн
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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