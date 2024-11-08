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Энцо Мареска - об участии Палмера в лондонском дерби: Мы примем решение перед игрой

Англия

Ключевой игрок Челси может пропустить игру против канониров

Энцо Мареска - об участии Палмера в лондонском дерби: Мы примем решение перед игрой

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска рассказал о состоянии ключевого игрока команды Коула Палмера накануне матча против "Арсенала".

"Коулу уже намного лучше, но то, что он может двигаться, еще не означает, что он полностью готов к матчу. Да, ему становится лучше и у нас остается еще два дня на подготовку к дерби. Надеюсь, что он будет с нами на тренировке в субботу. Мы будем принимать решение перед игрой", — сказал итальянский специалист.

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Напомним, что 22-летний Коул Палмер получил травму после столкновения с Лисандро Мартинесом в матче против "Манчестер Юнайтед" (1:1). Атакующий полузащитник прихрамывал, когда шел покидал поле. Он также не участвовал в матче Лиги конференций против армянского "Ноа" (8:0).

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Добавим, что матч "Челси" - "Арсенал" состоится в это воскресенье, 10 ноября в 18:30.

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Арсенал (Лондон) Энцо Мареска Коул Палмер
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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