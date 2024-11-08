Брентфорд определился с потенциальной заменой для игрока, которого связывают с трансфером в Арсенал

Сообщается, что "Брентфорд", за который выступает украинец Егор Ярмолюк, уже определился с потенциальной заменой для 25-летнего Бриана Мбеумо, который недавно заинтересовал несколько английских клубов, в частности лондонский "Арсенал".

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Английский "Брентфорд" считает нападающего "Селтика" Николаса Кюна, которого шотландский клуб оценивает в 25 миллионов фунтов стерлингов, потенциальной заменой Бриану Мбеумо, поскольку 25-летний камерунец может покинуть клуб. "Арсенал", "Ливерпуль" и "Ньюкасл" в последнее время активно связывают с Мбеумо, поэтому "Брентфорду" пришлось начать поиск потенциальной замены.

Также добавим, что немецкий нападающий также попал в команду недели в Лиге чемпионов по итогам четвертого тура. В матче против «РБ Лейпциг» (3:1) он отметился дублем. Интерес "Брентфорда" к игроку связан с его яркой игрой в Лиге чемпионов.

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В этом сезоне 24-летний Николас Кюн сыграл в 16 матчах за "Селтик" во всех турнирах, отметившись 9 голами и 10 результативными передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока всего в 3 миллиона евро.