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Легендарный экс-игрок Манчестер Юнайтед дал интересный совет для Рубена Аморима, который вскоре возглавит клуб
Бывший полузащитник поделился собственным видением игры команды в центре поля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Рубен Аморим все еще продолжает работать с португальским "Спортингом", но уже получает советы от экспертов на британском телевидении, поскольку 39-летний португалец вскоре возглавит "Манчестер Юнайтед".
Как известно, Рубен Аморим предпочитает игру в обороне с тремя защитниками в "Спортинге", и это тактическое изменение может оказаться полезным для некоторых игроков, но кому-то будет трудно адаптироваться.
Легендарный экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз предположил, что Рубен Аморим мог бы использовать полузащитника Кобби Майну в роли плеймейкера, что могло бы идеально подойти молодому английскому полузащитнику и команде, которую собирается возглавить португальский специалист.
"В Манчестере у него будут два игрока, которые могут играть на позиции десятки. Это то, чего у него нет в "Спортинге". Я уверен, что, Бруну Фернандеш является одним из этих игроков. Также мне кажется, что Кобби Майну может играть роль плеймейкера. Думаю, он способен играть лучше, если он будет располагаться на поле чуть выше. Это будет подходить и ему, и команде".
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Добавим, что 19-летний Кобби Майну, который является воспитанником "Манчестер Юнайтед", в этом сезоне принял участие в 9 матчах за клуб во всех турнирах. Талантливый английский полузащитник умеет играть в опорной зоне, а также он неоднократно отмечался своей удачной игрой в атаке, забив 5 голов в прошлом сезоне под руководством Эрик тен Хага.
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