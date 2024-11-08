Известный инсайдер поделился важным обновлением о планах мадридского Реала касательно Трента Александера-Арнольда

Ключевой игрок "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд может оказаться в мадридском "Реале", потому что его контракт с "Ливерпулем" истекает в конце этого сезона. Однако "красные" все еще пытаются предложить новую сделку для 26-летнего английского защитника.

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"Реал Мадрид" считает Трента Александера-Арнольда своей главной целью на следующий год. В клубе стремятся подписать правого защитника в качестве свободного агента, поскольку "сливочные" ищут замену для травмированного Дани Карвахаля. Испанский клуб уверен в том, что им удастся реализовать собственный план.

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Трансферный эксперт Фабрицио Романо озвучил обновленную информацию, касающуюся перехода Трента Александера-Арнольда в мадридский "Реал". Испанский гранд считает его главной целью для клуба, однако не в ближайшее трансферное окно.

"Мне известно, что мадридский "Реал" считает подписание Трента Александера-Арнольда из "Ливерпуля" в январское трансферное окно почти невозможной задачей. Трент — это главная цель "Реала" на лето 2025 года. Именно такова главная идея для "Реала". Его трансфер следующим летом всегда считался важнейшей целью для клуба", — сказал Романо в одном из своих последних видео на ютуб-канале.

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Добавим, что в этом сезоне Трент Александер-Арнольд провел 14 матчей за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись только одной результативной передачей. Известный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.