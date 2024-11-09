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Стала известна причина, почему Гвардиола может продлить контракт с Ман Сити
Из-за 115 нарушений
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Хосеп Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити" до вынесения вердикта по 115 нарушениям. Об этом сообщает The Athletic.
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила "Ман Сити" в нарушении финансовых правил в период с сезона 2009/10 по сезон 2017/18. Итог разбирательств между клубом и лигой станет известен не раньше марта 2025 года.
На фоне этих обвинений Гвардиола принял решение, что если клуб накажут, он останется еще на несколько сезонов, чтобы вывести команду из кризиса.
The Athletic отмечает, что атмосфера в команде в ноябре изменилась в положительную сторону.
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