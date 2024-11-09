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Стала известна причина, почему Гвардиола может продлить контракт с Ман Сити

Англия

Из-за 115 нарушений

Стала известна причина, почему Гвардиола может продлить контракт с Ман Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хосеп Гвардиола может продлить контракт с "Манчестер Сити" до вынесения вердикта по 115 нарушениям. Об этом сообщает The Athletic.

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила "Ман Сити" в нарушении финансовых правил в период с сезона 2009/10 по сезон 2017/18. Итог разбирательств между клубом и лигой станет известен не раньше марта 2025 года.

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На фоне этих обвинений Гвардиола принял решение, что если клуб накажут, он останется еще на несколько сезонов, чтобы вывести команду из кризиса.

The Athletic отмечает, что атмосфера в команде в ноябре изменилась в положительную сторону.

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Хосеп Гвардиола Английская Премьер-лига Манчестер Сити
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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