Почему так штормит Манчестер Сити? Дальше может стать еще хуже

При всем уважении к достижениям мадридского "Реала" в последнее десятилетие, но, если бы меня попросили назвать наиболее стабильную топ-команду современности, то я выделил бы именно "Манчестер Сити". Каждый год, независимо от состояния конкурентов, они являются одним из главных фаворитов ЛЧ и АПЛ. А во внутренних соревнованиях этот статус "голубые" оправдывают почти каждый год. Также нельзя не отметить и тот факт, что "горожане" редко терпят разгромные поражения, а еще у подопечных Гвардиолы почти не бывает долгосрочных спадов: одно дело оступиться и потерять очки в конкретно взятом туре, а совсем другое - впасть в заметный кризис.

Вот почему нынешняя форма "манкунианцев" вызывает настоящий шок - "Манчестер Сити" уступил в трех матчах подряд. Само собой, такого не случалось очень давно - с апреля 2018 года. Тогда команда Гвардиолы проиграла в чемпионате "Манчестер Юнайтед" (2:3) и дважды в 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпулю" (0:3 и 1:2). Но ту провальную серию хотя бы можно было оправдать мощной оппозицией (принципиальное дерби с "МЮ" и праймовые "мерсисайдцы" при Клоппе). Теперь же "Сити" проиграл откровенно более слабым соперникам: в 1/8 финала Кубка лиги "Тоттенхэму" (1:2), в АПЛ "Борнмуту" (1:2), а затем в Лиге чемпионов "Спортингу" (1:4).

Так в чем же причина такого ощутимого спада у сильнейшего английского клуба современности? Конечно, сразу хочется вспомнить об инсайдах, которые в начале сезона забросали британские спортивные СМИ. Они сообщали, что Гвардиола и несколько лидеров коллектива перегорели морально, ведь уже достигли всего в Англии, а единственный достойный конкурент ("Ливерпуль") потерял Клоппа и не сможет сейчас навязывать достойную конкуренцию "горожанам". И если проверить инфу о выгорании почти невозможно, то со спадом "мерсисайдцев" английские медиа точно не угадали.

Однако в версию с выгоранием в принципе не очень верится. Хоть у команды и упали некоторые игровые показатели, но вырванные "на зубах" победы против "Фулхэма", "Вулверхэмптона" или "Брентфорда" указывают на здоровые амбиции и желание бороться за результат. Ну и это я уже не вспоминаю вымученную ничью с "Арсеналом", где "горожане" сравняли счет на 90+8 минуте.

Итак, если мы не верим в ментальные проблемы в середине "Сити", то разберем более реалистичную причину их спада - травмы. Само собой, на ум сразу приходит Родри. Только ленивый после повреждения испанца не высказался о том, что именно испанец является главным футболистом в системе Гвардиолы, который идеально связывает оборону и атаку команды. Еще в предыдущих сезонах эксперты и фанаты неоднократно замечали, что "Сити" чаще теряет очки именно тогда, когда играет без Родри в составе. Ну и также можно пошутить, что статусность команды существенно увеличивается, когда в ее составе появляется обладатель "Золотого мяча", а в этом статусе испанец на поле еще не выходил.

Но проблемы с составом не закончились на травме Родри. Выпадал еще один многолетний лидер и другой ключевой игрок центра поля - Де Брейне. Здесь даже нет смысла много говорить о его значимости в атакующей игре команды, вы и сами все знаете.

На десерт - ужасная ситуация с вингерами. Во время предсезонных сборов Пеп наигрывал талантливо воспитанника Оскара Бобба, но тот сломался в первом же официальном матче сезона. Заменить его должен был новичок Савиньо, который тоже пропустил несколько туров из-за повреждения. На левом фланге ситуация еще хуже: Грилиш уже относительно давно в лазарете, а Доку только набирает форму, угадайте после чего? Правильно - после травмы. Единственный крайний нападающий, который стабильно доступен Гвардиоле, это португалец Матеус Нунес. Но был бы он основным при нормальной кадровой ситуации? Вопрос достаточно риторический.

Говоря о проблемах "Сити" впереди, нельзя не упомянуть и о Холанде. Конечно, проще всего будет сказать, что у норвежца временные проблемы с реализацией, скоро все наладится, и мы увидим привычного нам Эрлинга. Мол, и в дортмундской "Боруссии", и в "Сити" он всегда забивал больше мячей, чем у него было ожидаемых голов по системе xG, а значит поводов для паники нет.

Но не кажется ли вам странным, что спад норвежца совпал именно с тем периодом, когда его сильнейшие партнеры по команде отсутствуют? Именно в этот момент он бы мог доказать свою самодостаточность, в которой откровенно сомневаются хейтеры нападающего, апеллируя слабыми выступлениями Холанда в больших и важных поединках. То, что Эрлинг потерял форму именно в такой проблемный для клуба момент - тревожный звоночек для Гвардиолы. Если вы хотите конкретных примеров, то вспомните упущенные шансы в матче против "Спортинга", включая промах с пенальти, или эпизод в игре с "Борнмутом", когда норвежец не попал в ворота с нескольких метров.

Еще одним поводом для размышлений является и тот факт, что "Ман Сити" подходил к своему спаду вполне закономерно. Его даже можно было предвидеть. Поражение в 10-м туре стало первым для "Сити" в этом сезоне АПЛ, но до этого команда Гвардиолы дважды сыграла вничью (с "Арсеналом" и "Ньюкаслом"), а после, хоть и было одержано три победы подряд, но все они были не слишком уверенными - с преимуществом лишь в один мяч... над откровенными аутсайдерами лиги (кроме "Фулхэма").

Ну а наибольшие опасения у фанатов вызывают слова самого Гвардиолы. Перед матчем ЛЧ в Португалии он заявил: "С каждым матчем нам будет все сложнее". Возможно, испанец просто прибедняется, ведь мы знаем, что это вполне в его стиле. Так, например, известнейшая компания спортивной аналитики Opta, до сих пор считает "Сити" главным фаворитом в АПЛ (62,4% вероятности чемпионства). И это несмотря на все выше описанные проблемы и отставание от "Ливерпуля" на два очка.

"Манчестер Сити" уже не раз доказывал нам, что может легко перевернуть ход чемпионской гонки на классе или на характере, но, кажется, что это не совсем такой случай. Все же такие серьезные кадровые проблемы относятся к тем, которые не всегда можно исправить смелыми тренерскими решениями или самоотдачей исполнителей. Именно поэтому мы с вами уже этой зимой, вероятно, увидим первую за пару лет большую трансферную компанию в исполнении "горожан". Сейчас это выглядит самым простым вариантом для того, чтобы исправить положение.

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