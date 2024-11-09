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Тренер клуба АПЛ повторил достижение, которое случилось в последний раз 27 лет назад
Можно сказать, что даже уже историческое
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига объявила название тренера месяца в октябре. Им стал наставник "Ноттінгем Форест" Нуну Эшпириту Санту.
Португалец стал первым тренером "лесников" за 27 лет, который выиграл эту награду. В последний раз ее приобретал еще Стюарт Пис в январе 1997 года.
7 - Nuno Espírito Santo is the first Nottingham Forest manager to win the Premier League Manager of the Month award since Stuart Peace in January 1997, with Forest going unbeaten across the month of October, picking up seven points (P3 W2 D1 L0). Tricky. pic.twitter.com/2sd0rzJuze— OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2024
В течение октября "Форест" не проиграл ни разу в АПЛ и заработал в общей сложности семь очков: выиграл у "Кристал Пэлас" (1:0), "Лестера" (3:1) и сыграл вничью в гостевом матче с "Челси" (1:1).
В настоящее время "Ноттингем" находится на третьем месте чемпионата. Следующий матч команда проведет завтра, 10 ноября, против "Ньюкасла".
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