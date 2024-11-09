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Тренер клуба АПЛ повторил достижение, которое случилось в последний раз 27 лет назад

Англия

Можно сказать, что даже уже историческое

Тренер клуба АПЛ повторил достижение, которое случилось в последний раз 27 лет назад

Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига объявила название тренера месяца в октябре. Им стал наставник "Ноттінгем Форест" Нуну Эшпириту Санту.

Португалец стал первым тренером "лесников" за 27 лет, который выиграл эту награду. В последний раз ее приобретал еще Стюарт Пис в январе 1997 года.

В течение октября "Форест" не проиграл ни разу в АПЛ и заработал в общей сложности семь очков: выиграл у "Кристал Пэлас" (1:0), "Лестера" (3:1) и сыграл вничью в гостевом матче с "Челси" (1:1).

В настоящее время "Ноттингем" находится на третьем месте чемпионата. Следующий матч команда проведет завтра, 10 ноября, против "Ньюкасла".

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Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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