Тренер клуба АПЛ повторил достижение, которое случилось в последний раз 27 лет назад

Английская Премьер-лига объявила название тренера месяца в октябре. Им стал наставник "Ноттінгем Форест" Нуну Эшпириту Санту.

Португалец стал первым тренером "лесников" за 27 лет, который выиграл эту награду. В последний раз ее приобретал еще Стюарт Пис в январе 1997 года.

7 - Nuno Espírito Santo is the first Nottingham Forest manager to win the Premier League Manager of the Month award since Stuart Peace in January 1997, with Forest going unbeaten across the month of October, picking up seven points (P3 W2 D1 L0). Tricky. pic.twitter.com/2sd0rzJuze