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Экс-защитник Ньюкасла присоединился к клубу третьего дивизиона Англии

Англия
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Экс-защитник Ньюкасла присоединился к клубу третьего дивизиона Англии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс-защитник английского "Ньюкасла" присоединился к клубу третьего дивизиона Англии.

"Уиган", выступающий в Первой Лиге Англии сообщил об подписании 33-летнего защитника Пола Дамметта до января 2025 года.

Пол Дамметт – воспитанник "Ньюкасла". За английский клуб он сыграл 213 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола. Летом 2024 года он ушёл из клуба свободным агентом.

"Уиган" сейчас занимает 19-е место из 24 в Первой лиге Англии. Клуб за 13 игр набрал 14 очков. До 6-го места, которое позволяет сыграть за попадание в Чемпионшип – 10 очков.

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Уиган Пол Дамметт
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Источник:
Wigan Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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