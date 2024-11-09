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Брентфорд - Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Матч начнётся в 17:00

Брентфорд - Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинские игроки встретятся друг против друга в 11-м туре АПЛ.

Команды отделяет 2 очка

"Брентфорд" забивает в каждом матче. Исключением стал "Ливыерпуль", который не пропустил. Более того, в четырёх из них "пчёлы" забивали на первой минуте. Но не всегда команда способна удержать преимущество.

"Борнмут", в котором играет Илья Забарный, сенсационно обыграл "Арсенал" и "Манчестер Сити". Но это было на домашнем стадионе. На выезде "Брентфорд" непредсказуем.

Также интрига для украинских болельщиков – выйдет ли Егор Ярмолюк? Если Илья Забарный – постоянный игрок основы, то Ярмолюк лишь в одной игре вышел со старта и, в основном, выходит с замены.

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Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени. Смотрите поединок на платформе Setanta Sports.

Английская Премьер-Лига, 13-й тур

9 ноября 2024. Брентфорд, "Брентфорд Комьюнити".

"Брентфорд" - "Борнмут"

Видеотрансляция матча доступна по ссылке

Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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