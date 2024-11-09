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Вест Хэм - Эвертон. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Матч начнётся в 17:00
Getty Images / Global Images Ukraine
Встречается 14-е место против 16-го в таблице АПЛ.
"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко нестабилен в защите. Команда регулярно пропускает. Лишь в двух матчах против "Ньюкасла" и "Ипсвича" удалось сохранить ворота "сухими".
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"Вест Хэм" на домашнем поле обыграл "Манчестер Юнайтед" и "Ипсвич", но в основном команда проигрывает из-за проблем в защите. Но домашний стадион даёт преимущество.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени. Смотрите поединок на платформе Setanta Sports.
Английская Премьер-Лига, 13-й тур
9 ноября 2024. Лондон, "Лондон Стэдиум".
"Вест Хэм" - "Эвертон"
Также состоится текстовая онлайн трансляция – описание событий на поле в живом времени. Следите за ней в матч-центре UA-Футбол.
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