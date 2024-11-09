Встреча команд с украинскими игроками в Англии. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут

"Брентфорд" и "Борнмут" встречаются в 11-м туре АПЛ. Тренеры объявили стартовые составы на матч

Илья Забарный – в старте "Борнмута".

Up the Cherriessss ???? pic.twitter.com/NhNsJWMQi6 — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 9, 2024

Егор Ярмолюк - в замене.

Илья Забарный – игрок старта в "Борнмуте". Защитник сыграл во всех 10-ти матчах в Премьер-Лиге за клуб.

Егор Ярмолюк преимущественно выходит со скамейки запасных за "Брентфорд". В этом сезоне полузащитник сыграл в шести матчах и результативными действиями не отметился.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.