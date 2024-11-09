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Встреча команд с украинскими игроками в Англии. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 17:00

Встреча команд с украинскими игроками в Англии. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брентфорд" и "Борнмут" встречаются в 11-м туре АПЛ. Тренеры объявили стартовые составы на матч

Илья Забарный – в старте "Борнмута".

Егор Ярмолюк - в замене.

Илья Забарный – игрок старта в "Борнмуте". Защитник сыграл во всех 10-ти матчах в Премьер-Лиге за клуб.

Егор Ярмолюк преимущественно выходит со скамейки запасных за "Брентфорд". В этом сезоне полузащитник сыграл в шести матчах и результативными действиями не отметился.

Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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