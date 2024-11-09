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Встреча команд с украинскими игроками в Англии. Известны стартовые составы на матч Брентфорд – Борнмут
Матч начнётся в 17:00
Getty Images/Global Images Ukraine
"Брентфорд" и "Борнмут" встречаются в 11-м туре АПЛ. Тренеры объявили стартовые составы на матч
Илья Забарный – в старте "Борнмута".
Up the Cherriessss ???? pic.twitter.com/NhNsJWMQi6— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) November 9, 2024
Егор Ярмолюк - в замене.
???? Your Bees this afternoon#BREBOU | #BrentfordFC pic.twitter.com/4ozJad1wBx— Brentford FC (@BrentfordFC) November 9, 2024
Илья Забарный – игрок старта в "Борнмуте". Защитник сыграл во всех 10-ти матчах в Премьер-Лиге за клуб.
Егор Ярмолюк преимущественно выходит со скамейки запасных за "Брентфорд". В этом сезоне полузащитник сыграл в шести матчах и результативными действиями не отметился.
Матч начнётся в 17:00 по киевскому времени. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте.
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