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АПЛ. Забарный проигрывает Ярмолюку, Миколенко делит очки с Вест Хэмом, а Вулвз впервые в этом сезоне побеждают

Англия
Обновлено

Все о противостоянии украинцев в АПЛ и других матчах, проходивших параллельно

АПЛ. Забарный проигрывает Ярмолюку, Миколенко делит очки с Вест Хэмом, а Вулвз впервые в этом сезоне побеждают

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

11-й тур Английской Премьер-лиги начался не каким-то матчем в 14:30, а именно в 17:00. Немножко необычно, учитывая уже устоявшиеся традиции, но как есть. Сразу 4 матча стартовали в это время. Илья Забарный с "Борнмутом" противостоял "Брентфорду" Егора Ярмолюка. Миколенко играл против "Вест Хэма" и другие интересные матчи, о них немного подробнее и поговорим.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Брентфорд Комьюнити" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Брентфорд" — "Борнмут" 3:2

Голы: Висса (27, 58), Дамсгор (50) — Эванилсон (17), Клюйверт (49)

"Брентфорд": Флеккен — ван ден Берг, Коллинз, Пиннок, Льюис-Поттер — Йенсен, Норгор (Шаде, 83), Янельт — Мбемо (Карвалью, 90+3), Висса (Ярмолюк, 80), Дамсгор (Конак, 90+3)

"Борнмут": Кепа — Смит (Араухо, 84), Забарный, Сенеси (Хайсен, 68), Керкез — Кук, Адамс (Тавернье, 68) — Семеньо, Кристи (Унал, 76), Клюйверт (Брукс, 76) — Эванилсон

Предупреждения: Шаде (88), Карвалью (90+8) — Сенеси (33), Кристи (71), Смит (81), Забарный (89)

Точно не самый удачный матч для Ильи Забарного и его команды. Они привыкли одерживать свои громкие победы именно на домашнем стадионе, куда труднее все у них на выезде. А когда ты едешь в гости к команде Томаса Франко, то на легкую прогулку лучше не рассчитывать.

Хотя все началось достаточно оптимистично. Ошибся ван ден Берг при передаче назад и круглого перехватил Эванилсон, который обошел вратаря и без проблем отправил мяч в пустые ворота. Правда, уже через несколько минут, "пчелы" отыгрались после аута и двух скидок, которые точным ударом головой завершил Йоанн Висса.

В первом тайме мы видели скорее равную игру двух команд, которые хотели победить. То есть чувствовалось, что победу может одержать каждый. И во втором тайме к этому результату снова приблизились "вишни", когда разыграли великолепную комбинацию после углового и вывели Клюйверта на ударную позицию. Тот не промахнулся и гости снова впереди.

Не прошло и минуты как "пчелы" ответили своей атакой. Абсолютно один в штрафной площадке Дамсгор, которому отдали пас и он с очень острого угла пробил в ближний угол, который, почему-то не закрыл Кепа. В первую очередь, вопрос к обороне, но такие голы пропускать вратарю - немного позорно.

И гол Дамсгора вдохновил команду Франка лететь вперед и не останавливаться. Через несколько минут пошла передача на Висса, которого не удержал Забарный, не смог украинец перехватить пас, а когда мяч дошел до нападающего, то за ним он также уже не успевал, поэтому выход один на один и впервые хозяева вышли вперед. 3:2.

Попытки сравнять счет от "Борнмута" выглядели достаточно слабо, а "Брентфорд" ближе к финальному свистку просто пытался удержать победный счет. На 80-й минуте на поле вышел Егор Ярмолюк и мы все же увидели на поле двух украинцев одновременно.

У Егора даже был шанс в конце забить гол, его остановили прямо перед воротами, а накануне "Борнмут" попал в перекладину и это был их лучший шанс сравнять счет, но не удалось. Благодаря этой победе "пчелы" обходят "вишен" в турнирной таблице. В этом сезоне на домашней арене они еще не проигрывали.

АПЛ. Забарный проигрывает Ярмолюку, Миколенко делит очки с Вест Хэмом, а Вулвз впервые в этом сезоне побеждают - изображение 1

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Вест Хэм" – "Эвертон" 0:0

Голы: нет.

"Вест Хэм": Фабьянски — Ван-Биссака (Цоуфал, 67), Тодибо, Килман, Эмерсон — Родригес (Солер, 67) — Боуэн, Соучек, Пакета, Саммервилл (Гильерме, 83) — Антонио (Ингз, 67)

"Эвертон": Пикфорд — Янг, Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Гейе, Мангала — Линдстром, Дукуре (Харрисон, 86), Ндиай — Калверт-Льюин (Бету, 75)

Предупреждения: Цоуфал (88) — Гейе (76), Янг (85)

Печальная история Хулена Лопетеги в "Вест Хэме" продолжается. Не получается у испанского специалиста и хотя они сегодня не проиграли, но были фаворитами и должны были забирать больше против "Эвертона".

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч. Его команда противостояла "молотобойцам" на равных, но голов забить никому так и не удалось. Этот матч "ириски" могут записать себе в актив, в отличие от хозяев поля, которые имели куда большие амбиции.

АПЛ. Забарный проигрывает Ярмолюку, Миколенко делит очки с Вест Хэмом, а Вулвз впервые в этом сезоне побеждают - изображение 2

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

"Вулверхэмптон" — "Саутгемптон" 2:0

Голы: Сарабия (2), Кунья (51)

"Вулверхэмптон": Са — Буэно, Доусон, Тоти — Семеду, Лемина, Гомеш, Аит-Нури (Доэрти, 90+5) — Сарабия (Белльгар, 46), Кунья (Гомеш, 90) — Ларсен (Гедеш, 73)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Уокер-Питерс, Харвуд-Беллис, Беднарек, Стивенс (Сугавара, 61), Меннинг (Диблинг, 46) — Армстронг, Арибо (Бреретон Диас, 75), Лаллана (Угочукву, 61), Фернандеш — Арчер (Онуачу, 73)

Предупреждения: Белльгар (81) — Харвуд-Беллис (22), Рамсдейл (51), Уокер-Питерс (79), Угочукву (89)

Наконец это произошло. Неожиданные жители дна турнирной таблицы, имеем в виду "Вулверхэмптон", наконец выиграли свой первый матч в сезоне. С другой стороны, когда ты у себя дома принимаешь другого аутсайдера сезона, то надо играть только на победу.

Еще в начале игры гол оформил Сарабия, после чего "волки" уверенно контролировали ход матча, так и не позволив своему сопернику нанести хотя бы один удар в створ ворот.

Во втором тайме забил Матеус Кунья и по сути решил все вопросы во встрече. Гари О'Нил наконец может праздновать, а его команда хотя бы немного выдохнуть с облегчением.

АПЛ. Забарный проигрывает Ярмолюку, Миколенко делит очки с Вест Хэмом, а Вулвз впервые в этом сезоне побеждают - изображение 3

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Фулхэм" 0:2

Голы: Смит-Роу (45+2), Уилсон (83)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Чалоба, Лакруа, Клайн (Дукуре, 62) — Муньос (Кпора, 88), Гейи, Девенни (Шлупп, 74), Митчелл — Камада, Сарр (Агбинон, 88) — Матета

"Фулхэм": Лено — Тете, Андерсоен, Бесси, Робинсон — Перейра (Кейрни, 82), Берге — Ивоби (Рид, 88), Смит-Роу (Траоре, 88), Нелсон (Уилсон, 82) — Хименес (Муниз, 75)

Предупреждения: Ивоби (64)

Удаление: Камада (76)

Кадровые проблемы в составе команды Оливера Гласнера заставляют его искать интересные тактические решения. Таким образом, капитан команды Марк Гейи сегодня начал игру в опорной зоне, а не в центре защиты. Также несколько дебютов для игроков молодежки. Даже со здоровым составом "орлы" в этом сезоне не удивляют, а когда еще в дело вмешиваются травмы, то о чем вообще можно говорить.

К ним в гости приехал "Фулхэм", который находится в прекрасной форме и настроении. Команда Марку Силвы в прошлом матче за последние несколько минут вырвала победу против "Брентфорда", здесь все получилось спокойнее.

В конце первого тайма отметился голом Эмиль Смит-Роу после передачи от Хименеса, а во втором тайме после выхода на замену Уилсон, как и неделю назад, оформил свой гол. Забил даже второй, который позже отменили из-за офсайда. Но и этого было достаточно. Спокойная победа гостей, выходящих на шестую строчку в турнирной таблице.

АПЛ. Забарный проигрывает Ярмолюку, Миколенко делит очки с Вест Хэмом, а Вулвз впервые в этом сезоне побеждают - изображение 4

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