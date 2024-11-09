Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лондонский "Арсенал" наконец приветствует возвращение в состав Мартина Эдегора и именно это считается ключом к тому, что вернуться на привычный победный путь, с которого они сошли в последние недели.

Да, матч против "Челси" не выезде обещает быть непростым, но в последние годы они тотально доминируют в этом противостоянии.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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