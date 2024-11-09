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Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета готовится выходить из небольшого кризиса

Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" наконец приветствует возвращение в состав Мартина Эдегора и именно это считается ключом к тому, что вернуться на привычный победный путь, с которого они сошли в последние недели.

Да, матч против "Челси" не выезде обещает быть непростым, но в последние годы они тотально доминируют в этом противостоянии.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Арсенал"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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