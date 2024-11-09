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Челси – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Микель Артета готовится выходить из небольшого кризиса
Getty Images / Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" наконец приветствует возвращение в состав Мартина Эдегора и именно это считается ключом к тому, что вернуться на привычный победный путь, с которого они сошли в последние недели.
Да, матч против "Челси" не выезде обещает быть непростым, но в последние годы они тотально доминируют в этом противостоянии.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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