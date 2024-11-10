Челси – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Болельщики "Челси" все еще в ожидании, когда их команда выиграет хотя бы один топовый матч против соперника из классической топ-6. Первые три попытки в этом сезоне получились неудачными: 2 поражения и 1 ничья.

Поэтому на этот матч футболисты должны настраиваться по-особенному. Если "Челси" планирует претендовать на топ-4 по итогам сезона, то нужно делать соответствующие заявления. Таким заявлением может стать победа над "Арсеналом". Но по силам ли им подобное?

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Английская Премьер-лига. 11-й тур.

10 ноября. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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