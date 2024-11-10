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Челси – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Попытка номер 4 для Энцо Марески
Getty Images / Global Images Ukraine
Болельщики "Челси" все еще в ожидании, когда их команда выиграет хотя бы один топовый матч против соперника из классической топ-6. Первые три попытки в этом сезоне получились неудачными: 2 поражения и 1 ничья.
Поэтому на этот матч футболисты должны настраиваться по-особенному. Если "Челси" планирует претендовать на топ-4 по итогам сезона, то нужно делать соответствующие заявления. Таким заявлением может стать победа над "Арсеналом". Но по силам ли им подобное?
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.
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Английская Премьер-лига. 11-й тур.
10 ноября. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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