Манчестер Юнайтед – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Кто бы мог подумать, что после 10-го тура "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" будет разделять всего два зачетных балла. И нет, это не "лисы" чудесным образом вышли где-то на вершину таблицы, это неудачные результаты «красных дьяволов» в итоге к этому привели.

13-я и 15-я команды чемпионата встречаются на "Олд Траффорд". Стив Купер посредственно начал сезон со своей командой, впрочем держится далеко от зоны вылета, а это — самое главное.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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