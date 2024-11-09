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Манчестер Юнайтед – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Прагматичный Стив Купер попытается обокрасть "дьяволов"

Манчестер Юнайтед – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Кто бы мог подумать, что после 10-го тура "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" будет разделять всего два зачетных балла. И нет, это не "лисы" чудесным образом вышли где-то на вершину таблицы, это неудачные результаты «красных дьяволов» в итоге к этому привели.

13-я и 15-я команды чемпионата встречаются на "Олд Траффорд". Стив Купер посредственно начал сезон со своей командой, впрочем держится далеко от зоны вылета, а это — самое главное.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Лестер"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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