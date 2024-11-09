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Манчестер Юнайтед – Лестер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Прагматичный Стив Купер попытается обокрасть "дьяволов"
Getty Images / Global Images Ukraine
Кто бы мог подумать, что после 10-го тура "Манчестер Юнайтед" и "Лестер" будет разделять всего два зачетных балла. И нет, это не "лисы" чудесным образом вышли где-то на вершину таблицы, это неудачные результаты «красных дьяволов» в итоге к этому привели.
13-я и 15-я команды чемпионата встречаются на "Олд Траффорд". Стив Купер посредственно начал сезон со своей командой, впрочем держится далеко от зоны вылета, а это — самое главное.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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