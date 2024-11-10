Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Это последний матч для временного тренера "Юнайтед" Руда ван Нистелроя. Далее в клубе начинается новая эра с Рубеном Аморимом. За время управления главной командой голландец успел выиграть дважды и сыграть вничью против "Челси".

Результат неплохой и хочется все довершить победой на прощание, чтобы в хорошем настроении идти на международный перерыв и хорошо поздравить в команде нового наставника.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.

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Английская Премьер-лига. 11-й тур.

10 ноября. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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