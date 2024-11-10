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Манчестер Юнайтед – Лестер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пришел, увидел, победил
Getty Images / Global Images Ukraine
Это последний матч для временного тренера "Юнайтед" Руда ван Нистелроя. Далее в клубе начинается новая эра с Рубеном Аморимом. За время управления главной командой голландец успел выиграть дважды и сыграть вничью против "Челси".
Результат неплохой и хочется все довершить победой на прощание, чтобы в хорошем настроении идти на международный перерыв и хорошо поздравить в команде нового наставника.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 10 ноября.
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Английская Премьер-лига. 11-й тур.
10 ноября. 16:00. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Питер Бэнкс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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