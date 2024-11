АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 2:1. Историчненько

Английская Премьер-лига, 11 тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

Очередное подтверждение тому, что Родри заслужил Золотой мяч. Да, да – именно в четвертом поражении "Сити" подряд. Испанец – это не только ключевой игрок в центре поля "горожан", но и руководитель защиты, и серый кардинал, который решает проблемы.

Сегодня он не мог помочь избежать исторического "достижения". Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре поединка подряд. В то же время для "Сити" такая серия стала первой за 18 лет. И с этим испанскому наставнику нужно жить минимум две недели, ведь впереди – международная пауза. А дальше матч с "Тоттенхэмом", поражением против которого и началась эта серия.

1 - Pep Guardiola has lost four games in a row in all competitions for the very first time in his managerial career, while Manchester City have lost four straight games for the first time since August 2006, when Stuart Pearce was manager of the club. Unthinkable. pic.twitter.com/yAnz6ct8dn