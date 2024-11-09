АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 2:1. Историчненько

Английская Премьер-лига, 11 тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

Очередное подтверждение тому, что Родри заслужил Золотой мяч. Да, да – именно в четвертом поражении "Сити" подряд. Испанец – это не только ключевой игрок в центре поля "горожан", но и руководитель защиты, и серый кардинал, который решает проблемы.

Сегодня он не мог помочь избежать исторического "достижения". Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре поединка подряд. В то же время для "Сити" такая серия стала первой за 18 лет. И с этим испанскому наставнику нужно жить минимум две недели, ведь впереди – международная пауза. А дальше матч с "Тоттенхэмом", поражением против которого и началась эта серия.

1 - Pep Guardiola has lost four games in a row in all competitions for the very first time in his managerial career, while Manchester City have lost four straight games for the first time since August 2006, when Stuart Pearce was manager of the club. Unthinkable. pic.twitter.com/yAnz6ct8dn — OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2024

Не только Родри не смог сегодня поучаствовать в матче. Потери в "Сити" колоссальны. Из-за травм Диаша и Стоунса второй раз подряд в старте вышел 19-летний воспитанник академии "горожан" Джамай Симпсон-Пьюзи. Также с первых минут приступили Нунес, Гюндоган и Льюис. В то же время Акаджи, Аке, Де Брюйне и Бернарду Силва остались на скамейке. Почему именно такое решение? Возможно, Гвардиола ответит, если снова не сорвется на какого-то журналиста.

В первом тайме ничего не прогнозировало беды для "Сити". Контроль мяча от них, ноль ударов в створ соперника. А на 23 минуте еще и провалились хозяева в обороне и дали бежать на свидание с голкипером. Со второй попытки норвежец момент реализовал.

Man City in control against Brighton at Amex Stadium ????



⚽️ Haaland 23'#BHAMCI pic.twitter.com/E78UaEOkdo — Premier League (@premierleague) November 9, 2024

Еще опасно пробивали Савинью и тот же Холанд – в обоих случаях голкипер “Брайтона” Вербругген демонстрировал реакцию и парировал удары. После выстрела норвежца еще и мяч и штангу попал. Под перерыв и “чайки” моменты создали, но точности ударам не хватало.

Второй тайм начался с обмена моментов. Опасный удар Хиншелвуда головой в упор потянул Эдерсон, Савиньо был активным – в одном из моментов красиво крутил в девятку. Немного не попал.

А потом гости подсели. У "Брайтона" вышли до 66 минуты четыре свежих футболиста и действительно усилили игру. Впоследствии оборона "Сити" начала действовать очень сумбурно. На 78-й минуте во время одного из таких моментов в штрафной Эдерсона точно пробил Жоау Педро. Он первый сориентировался в суматохе.

After multiple attempts on goal @OfficialBHAFC finally send the ball to the back of the net ⚽



Shortly after coming off the bench Joao Pedro brings the equaliser ????#BHAMCI pic.twitter.com/RRlgf3d8zU — Premier League (@premierleague) November 9, 2024

Еще через несколько минут бразилец “Брайтона” простым пасом отрезал всю оборону гостей и вывел О'Райли на свидание с голкипером. Для датчанина это был первый матч за "чаек" в сезоне. И сразу он забил гол.

Оба мяча были забиты джокерами. Наставник хозяев Гюрцелер больше ощутил игру. Но что делать Гвардиоле? Он выпустил Де Брюйне и Бернарду Силву – те создавали моменты уже при счете 2:1, но ни разу так и серьезно не пробили в створ гости за финальные 15+ минут. На скамейке запасных остались четыре дублера, голкипер и два защитника. Атаку не усилишь.

Победа вывела “Брайтон” (по крайней мере временно) на четвертое место в АПЛ. Отрыв от "Сити" теперь всего четыре очка. А “Ливерпуль” может пойти в свободное плавание, если горожане так продолжат. У Гвардиолы будет время, чтобы подумать. Пока – все еще второй в чемпионате.

"Брайтон" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Жоао Педро 78, О'Райли 83 –Холанд 23

"Брайтон": Вербругген – Велтман, ван Геке, Игор, Эступиньян – Адингра (Жоао Педро 66), Хиншелвуд (О'Райли 57), Аяри (Балеба 46), Митома (Модер 90) – Рюттер (Груда 66), Уелбек

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Уокер, Симпсон-Пьюзи, Гвардиол – Ковачич – Савиньо (Де Брюйне 74), Фоден, Гюндоган (Б. Силва 71), Нунес – Холанд

Предупреждения: Аяри 19, Игор 44 – Льюис 37, Симпсон-Пьюзи 77, Холанд 90+11