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АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 2:1. Историчненько

Англия
Обновлено

Четвертое подряд поражение “горожан” на фоне полного лазарета

АПЛ. Брайтон – Манчестер Сити 2:1. Историчненько

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 11 тур

"Амекс Стедиум" (Брайтон)

Главный арбитр: Сэмюэль Берротт

Очередное подтверждение тому, что Родри заслужил Золотой мяч. Да, да – именно в четвертом поражении "Сити" подряд. Испанец – это не только ключевой игрок в центре поля "горожан", но и руководитель защиты, и серый кардинал, который решает проблемы.

Сегодня он не мог помочь избежать исторического "достижения". Хосеп Гвардиола впервые в своей тренерской карьере проиграл четыре поединка подряд. В то же время для "Сити" такая серия стала первой за 18 лет. И с этим испанскому наставнику нужно жить минимум две недели, ведь впереди – международная пауза. А дальше матч с "Тоттенхэмом", поражением против которого и началась эта серия.

Не только Родри не смог сегодня поучаствовать в матче. Потери в "Сити" колоссальны. Из-за травм Диаша и Стоунса второй раз подряд в старте вышел 19-летний воспитанник академии "горожан" Джамай Симпсон-Пьюзи. Также с первых минут приступили Нунес, Гюндоган и Льюис. В то же время Акаджи, Аке, Де Брюйне и Бернарду Силва остались на скамейке. Почему именно такое решение? Возможно, Гвардиола ответит, если снова не сорвется на какого-то журналиста.

В первом тайме ничего не прогнозировало беды для "Сити". Контроль мяча от них, ноль ударов в створ соперника. А на 23 минуте еще и провалились хозяева в обороне и дали бежать на свидание с голкипером. Со второй попытки норвежец момент реализовал.

Еще опасно пробивали Савинью и тот же Холанд – в обоих случаях голкипер “Брайтона” Вербругген демонстрировал реакцию и парировал удары. После выстрела норвежца еще и мяч и штангу попал. Под перерыв и “чайки” моменты создали, но точности ударам не хватало.

Второй тайм начался с обмена моментов. Опасный удар Хиншелвуда головой в упор потянул Эдерсон, Савиньо был активным – в одном из моментов красиво крутил в девятку. Немного не попал.

А потом гости подсели. У "Брайтона" вышли до 66 минуты четыре свежих футболиста и действительно усилили игру. Впоследствии оборона "Сити" начала действовать очень сумбурно. На 78-й минуте во время одного из таких моментов в штрафной Эдерсона точно пробил Жоау Педро. Он первый сориентировался в суматохе.

Еще через несколько минут бразилец “Брайтона” простым пасом отрезал всю оборону гостей и вывел О'Райли на свидание с голкипером. Для датчанина это был первый матч за "чаек" в сезоне. И сразу он забил гол.

Оба мяча были забиты джокерами. Наставник хозяев Гюрцелер больше ощутил игру. Но что делать Гвардиоле? Он выпустил Де Брюйне и Бернарду Силву – те создавали моменты уже при счете 2:1, но ни разу так и серьезно не пробили в створ гости за финальные 15+ минут. На скамейке запасных остались четыре дублера, голкипер и два защитника. Атаку не усилишь.

Победа вывела “Брайтон” (по крайней мере временно) на четвертое место в АПЛ. Отрыв от "Сити" теперь всего четыре очка. А “Ливерпуль” может пойти в свободное плавание, если горожане так продолжат. У Гвардиолы будет время, чтобы подумать. Пока – все еще второй в чемпионате.

"Брайтон" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Жоао Педро 78, О'Райли 83 –Холанд 23

"Брайтон": Вербругген – Велтман, ван Геке, Игор, Эступиньян – Адингра (Жоао Педро 66), Хиншелвуд (О'Райли 57), Аяри (Балеба 46), Митома (Модер 90) – Рюттер (Груда 66), Уелбек

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Уокер, Симпсон-Пьюзи, Гвардиол – Ковачич – Савиньо (Де Брюйне 74), Фоден, Гюндоган (Б. Силва 71), Нунес – Холанд

Предупреждения: Аяри 19, Игор 44 – Льюис 37, Симпсон-Пьюзи 77, Холанд 90+11

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Комментарии
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kalan-86 (Анкара)
09.11.2024 в 22:12
“Stay humble eehh” цитируя дровосека Голланда
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Комментарии 6
kalan-86 (Анкара)
09.11.2024 в 22:12
“Stay humble eehh” цитируя дровосека Голланда
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oda1979 (Запорожье)
09.11.2024 в 22:00
С баварией у пепа тоже темя была.
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Bаrcelinius
09.11.2024 в 21:41
Родри не играет и МС поплыл...
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Spokoyno (Київ)
09.11.2024 в 21:48
Пане Олеже потрібно починати ПРАВИЛЬНО Без володаря ЗМ "МС поплыл"
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Spokoyno (Київ)
09.11.2024 в 21:40
ЧОРНА смуга Пепа розширюється до "Чорного квадрату" Команда Гвардіоли і стільки поганих пасів! І ніякий Фоден, який минулого сезону виглядав блискуче! Що з'являється шанси для чемпіонства Ліверпуля чи Арсеналу, Челсі... Хоч чудово зрозуміло і у тих команд будуть провали!
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Zidane5 (Одесса)
09.11.2024 в 21:36
Что то Сити вообще расклеился
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