АПЛ. Ливерпуль – Астон Вилла 2:0. Когда собственные угловые становятся самым большим врагом

Интересно, с насколько разными задачами эти команды подходили к матчу. "Ливерпуль" только узнал, что "Манчестер Сити" проиграл свой матч и у них есть шанс закрепляться не первой строчке после и без того достаточно успешного периода в плане результатов, а "Вилла" проиграла уже три матча подряд и даже начинаются разговоры о небольшом кризисе команды Унаи Эмери.

Приезжать на "Энфилд" всегда трудно. Особенно трудно это делать, когда у тебя не самые удачные результаты в команда не в лучшей форме. Но "Вилла" частично смогла удивить. В первом тайме ожидаемо инициатива была за подопечными Арне Слота, они владели мячом и диктовали темп, особенно легко это было делать с Трентом Александером-Арнолдом, который получил повреждение и покинул пределы поля на 25-й минуте.

Надеемся, что с Трентом ничего серьезного. Интересно, что особенно из позиционных атак мерсисайдцы не могли создать опасности. И тут на помощь пришли стандарты. Причем не стандарты "Ливерпуля", а именно "Виллы". После двух угловых от бирмингемцев хозяева вылетали в бешеные контратаки, одна из которых завершилась голом.

Подача на ближнюю стойку, откуда мяч выбивается и игроки летят в атаку, Салах на скорости протягивает и отдает в центр на открытого Дарвина Нуньеса. Тот обошел Мартинеса и пробил точно. 1:0. Забавно, что через несколько минут была аналогичная ситуация и Нуньес получил такой же выход на свидание с вратарем, но на этот раз пробил выше ворот.

А еще забавнее то, что из следующих угловых "Вилла" создала свои самые острые моменты в первом тайме, чего только стоит удар от Онана, который потянул Келлехер. То, что стало для них проклятием в этом матче, едва не подарило им надежду на камбэк. Но в первом тайме сравнять им все же не удалось. "Ливерпуль" был не против такого открытого матча, они чувствуют себя в таких моментах, как рыба в воде. А у "Виллы" не было других вариантов, кроме как атаковать во второй половине встречи, они уже уступали в счете.

Все же второй тайм был спокойнее. Команда Эмери достаточно осторожно подошла к своей задаче и не летела сломя голову в атаку, чтобы не оставлять позади свободные зоны. Это выглядело сбалансировано, но и без остроты, которую хотелось увидеть, причем со стороны обеих команд.

Острых моментов пришлось ждать долго... то есть до следующего углового от "Астон Виллы". Опять подача, на этот раз от Маатсена, перехват от хозяев и снова быстрая атака, буквально нескольких сантиметров не хватило передачи от Салаха, чтобы Диас вышел один на один с вратарем. Эти угловые... они просто стали главным героем противостояния сегодня.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" забил всего один гол после трех острых угловых контратак, уверенность в их победе все равно не исчезала. А на 100% все развеял Мохамед Салах, который перехватил неудачную передачу головой от Карлоса, после чего полетел на свидание с Эмилиано Мартинесом. Эта дуэль завершилась в пользу египтянина. 2:0 и наконец болельщики на "Энфилде" громко запели, празднуя закрепление своей любимой команды на вершине турнирной таблицы и отрыв в 5 очков от ближайшего преследователя.

Что касается "Астон Виллы", то им точно стоит поработать над обороной во время собственных угловых, потому что это выглядело просто смертельно. Они сейчас на 8-й строчке с нулевой разницей забитых и пропущенных.

АПЛ, 11-й тур

Стадион: "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

"Ливерпуль" — "Астон Вилла" 2:0

Голы: Нуньес (20), Салах (84)

"Ливерпуль": Келлехер — Александер-Арнолд (Брэдли, 25), Конате, Вин Дейк, Робертсон — Гравенберх, Мак Аллистер (Эндо, 87) — Салах, Джонс (Собослай, 65), Диас — Нуньес (Гакпо, 65)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Карлос, Торрес, Динь (Маатсен, 74) — Онана (Камара, 74), Тилеманс — Бэйли (Филоджен, 65), Роджерс, Рамзи (Макгинн, 45+2) — Уоткинс (Дуран, 65)

Предупреждения: Роджерс (34), Тилеманс (45+3), Камара (76)