Основной защитник Ливерпуля сел на газон и не смог продолжить игру

В 11-м туре мерсисайдцы принимают на "Энфилде" "Астон Виллу". Трент Александер-Арнольд уже на 25-й минуте вынужден был досрочно завершить для себя матч.

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Защитник сел на газон и не смог продолжить игру. Его заменил Коннор Брэдли. Это уже третья травма Трента в этом году. Он пропустил почти 3 недели в январе, а также около двух месяцев в период с февраля по апрель.

В конце первого тайма уже футболист "львов" получил повреждение. Речь идет о Джейкобе Рэмзи. Вместо него на поле появился Джон Макгинн.