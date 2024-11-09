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Основной защитник Ливерпуля сел на газон и не смог продолжить игру

Англия

Серия травм в топ-чемпионатах продолжается

Основной защитник Ливерпуля сел на газон и не смог продолжить игру

Фото: Vbet News / Автор: неизвестен

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В 11-м туре мерсисайдцы принимают на "Энфилде" "Астон Виллу". Трент Александер-Арнольд уже на 25-й минуте вынужден был досрочно завершить для себя матч.

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Защитник сел на газон и не смог продолжить игру. Его заменил Коннор Брэдли. Это уже третья травма Трента в этом году. Он пропустил почти 3 недели в январе, а также около двух месяцев в период с февраля по апрель.

В конце первого тайма уже футболист "львов" получил повреждение. Речь идет о Джейкобе Рэмзи. Вместо него на поле появился Джон Макгинн.

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Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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