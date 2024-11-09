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"Мы должны быстро что-то изменить": Гвардиола - о четвертом подряд поражении
Произошел сбой системы
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал поражение от "Брайтона" (1:2) в 11-м туре АПЛ.
"Мы не в состоянии играть 90 минут прямо сейчас. Мы сыграли действительно хороший первый тайм и имели моменты во втором тайме. Мы снова проиграли, поэтому очистим головы, сделаем международный перерыв и надеемся, что наши игроки вернутся в хорошей форме".
"Мы должны стараться снова выигрывать игры. Мы не смогли выдержать ритм во втором тайме. Четыре [поражения] подряд. Мы должны быстро что-то изменить. График становится жестким, но это произойдет, когда игроки вернутся. Возможно, после семи лет, когда мы выиграли шесть Премьер-лиг, возможно, через год другая команда заслуживает этого. Посмотрим, что произойдет в Ливерпуле против "Астон Виллы", увидим", - сказал Пеп.
"Манчестер Сити" потерпел 4-е подряд поражение во всех турнирах. После 11-го тура АПЛ команда занимает 2-е место в турнирной таблице.
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