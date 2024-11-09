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Гвардиола проводит самый плохой отрезок в своей карьере. В МанСити подобных серий не было много лет

Англия

И для этого понадобилось 1,5 недели

Гвардиола проводит самый плохой отрезок в своей карьере. В МанСити подобных серий не было много лет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Проигрыш "горожан" "Брайтону" стал причиной для мини-исследований по статистике.

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"Манчестер Сити" впервые с мая 2021 года потерпел поражение в матче АПЛ, в котором вел после первого тайма. Тогда команда также играла против "Брайтона". Эрлинг Холанд впервые не избежал проигрыша в поединке Премьер-лиги, в котором он отличился голом. Серия насчитывала 46 встреч (40 побед).

Пеп Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл четыре раза подряд во всех соревнованиях. Для "небесно-голубых" это первые с лета 2006 года 4 поражения подряд.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Александр Симченко
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