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Спортивный врач – о травме Трента: Не думаю, что это для того, чтобы не ехать в сборную

Англия

Специалист дал прогноз по срокам восстановления

Спортивный врач – о травме Трента: Не думаю, что это для того, чтобы не ехать в сборную

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Дмитрий Бабелюк прокомментировал повреждение футболиста "красных".

"Еще в первом тайме защитника "Ливерпуля" заменили. Во время осмотра врачами игрок четко указал на проблему с мышцами задней поверхности бедра. Не думаю, что это для того, чтобы не ехать в сборную, ведь матч против "Виллы" достаточно серьезный для "Ливерпуля". Пауза на матчи сборной действительно может помочь не пропустить слишком много матчей "Ливерпуля".

Если это травма первой степени, то можно ожидать возвращения через 3-4 недели. Если же травма будет более серьезной, то можно прогнозировать возвращение через 4-6 недель”.

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"Игроку проведут МРТ обследование и по его результатам уже спрогнозируют приблизительные сроки восстановления. Худшей историей будет если окажется, что повредились не только мышцы, но и сухожилия. В таких случаях игрок, как правило, пропускает от двух месяцев, что мы видим в случае Цыганкова”, – сообщил специалист.

В текущем сезоне АПЛ защитник сыграл 11 матчей.

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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Александр Симченко
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