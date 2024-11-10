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Гвардиола – о вопросе повторения победной серии: Сейчас нужно попытаться выиграть хотя бы один матч
Тренер Манчестер Сити на оптимизме
Фото: premierleague.com
Учитывая неудачный отрезок и очередное поражение, ожидалось, что Хосепу Гвардиоле будут задавать вопросы, которые только подчеркивают негативные результаты последних 10-11 дней. Но испанский специалист, как обычно, умеет использовать юмор в нужных ситуациях.
Pep Guardiola was asked if this current @ManCity team is capable of recreating one of their 15/16 game winning streaks:— Hayters TV (@HaytersTV) November 9, 2024
“Are you serious? Right now I have to try and win one." ????
???? https://t.co/qrF8GPCdqo pic.twitter.com/WIocUE7uLQ
Журналист: Можете ли вы повторить серию из 16 победных матчей?
Гвардиола: Ты серьезно? Сейчас мне нужно попытаться выиграть хотя бы один
23 ноября "небесно-голубые" будут принимать "Тоттенхэм" в рамках АПЛ, а 26-го сыграют дома с "Фейеноордом" в ЛЧ.
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