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Гвардиола – о вопросе повторения победной серии: Сейчас нужно попытаться выиграть хотя бы один матч

Англия

Тренер Манчестер Сити на оптимизме

Гвардиола – о вопросе повторения победной серии: Сейчас нужно попытаться выиграть хотя бы один матч

Фото: premierleague.com

Новина українською

Учитывая неудачный отрезок и очередное поражение, ожидалось, что Хосепу Гвардиоле будут задавать вопросы, которые только подчеркивают негативные результаты последних 10-11 дней. Но испанский специалист, как обычно, умеет использовать юмор в нужных ситуациях.

Журналист: Можете ли вы повторить серию из 16 победных матчей?

Гвардиола: Ты серьезно? Сейчас мне нужно попытаться выиграть хотя бы один

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23 ноября "небесно-голубые" будут принимать "Тоттенхэм" в рамках АПЛ, а 26-го сыграют дома с "Фейеноордом" в ЛЧ.

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Источник:
Hayters TV
Опубликовал: Александр Симченко
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