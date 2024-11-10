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Стало известно, кто демонстрирует лучший старт в АПЛ
Арне Слот
Getty Images / Global Images Ukraine
Арне Слот показывает самый лучший старт в АПЛ. Об этом сообщает Squawka.
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Вчера, в рамках 11 тура АПЛ, "Ливерпуль" обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:0. Эта победа стала девятой для подопечных Арне Слота. До этого таким результатом мог похвастаться только Карло Анчелотти, возглавлявший "Челси" в 2009 году.
Добавим, что для "Астон Виллы" вчерашнее поражение стало четвертым подряд.
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Источник:Squawka
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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