Гвардиола поразмыслил кто выиграет АПЛ на этот раз

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал сезон 2024/25.

"Нам надо постараться снова начать побеждать. Четыре поражения подряд. Нужно срочно изменить ситуацию. Расписание станет сложнее, но вернутся отсутствующие игроки. Возможно, после того, как мы шесть раз за семь сезонов выиграли АПЛ, другая команда заслуживает победы. Посмотрим, как пройдет матч "Ливерпуля" с "Астон Виллой", – сказал испанец.

Команда Гвардиолы проиграла в четвертом матче подряд. Это лишь второй случай в его карьере, первый произошел еще в 2015 году, когда он возглавлял "Баварию".