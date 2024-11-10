"Нам нужно выдержать этот шторм": защитник Манчестер Сити обратился к фанатам

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер обратился к фанатам команды после того, как "горожане" потерпели четвертое подряд поражение впервые за 18 лет.

“Это время, когда я хочу увидеть игроков. Это время, когда появляются настоящие персонажи. Это хорошо, что за последние восемь лет, когда мы выигрывали все и доминировали в играх, и вы выкуривали сигару, когда мы играли, но сейчас это тяжело.

Это время, когда мы как игроки, мы как старшие в команде, должны поддержать неопытных или тех, кто не был в клубе некоторое время, и показать им основы этого клуба, потому что мы построили его в течение последних восьми лет, и это поможет нам пройти этот патч.

Это футбол. Это пройдет, с игроками, которые у нас есть, с тренером, который у нас есть, с клубом и болельщиками, это пройдет! Но нам нужно выдержать шторм, и после международного перерыва мы все возвращаются в полной форме и готовы к очень важной части сезона!” – заявил Уокер.