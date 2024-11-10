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Салах первый из футболистов топ-5 чемпионатов Европы достиг результативного показателя 10+10
Сделал это в четвертый раз подряд
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче АПЛ "Ливерпуль" победил "Астон Виллу" со счетом 2:0. Ассист и гол на свой счет записал вингер мерсисайдцев Мохаммед Салах.
В текущем сезоне во всех турнирах египтянин оформил 20 результативных действий в 17 матчах во всех турнирах. Как сообщает Opta, Салах стал первым футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, достигшим отметки 10+10 голов и ассистов в текущем сезоне.
Для Салаха это уже четвертый сезон подряд, в котором он забивает минимум 10 раз и параллельно делает минимум 10 ассистов.
10 & 10 - Mohamed Salah is the first player to reach double figures for both goals (10) and assists (10) for a big five European League side in all competitions this season, while the Egyptian has now achieved this in each of his last four seasons for Liverpool. Unplayable. pic.twitter.com/t4JH5ytzz8— OptaJoe (@OptaJoe) November 9, 2024
Отметим, что, в частности, в текущем розыгрыше АПЛ на счету Салаха 14 результативных действий (8+6) – это лучший показатель турнира. В таблице бомбардиров он идет на втором месте, ведь у Холанда 12 голов (ноль ассистов).
“Ливерпуль” лидирует в чемпионате Англии с отрывом в пять очков от “Манчестер Сити”.
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