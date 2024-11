Салах первый из футболистов топ-5 чемпионатов Европы достиг результативного показателя 10+10

Во вчерашнем матче АПЛ "Ливерпуль" победил "Астон Виллу" со счетом 2:0. Ассист и гол на свой счет записал вингер мерсисайдцев Мохаммед Салах.

В текущем сезоне во всех турнирах египтянин оформил 20 результативных действий в 17 матчах во всех турнирах. Как сообщает Opta, Салах стал первым футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, достигшим отметки 10+10 голов и ассистов в текущем сезоне.

Для Салаха это уже четвертый сезон подряд, в котором он забивает минимум 10 раз и параллельно делает минимум 10 ассистов.

10 & 10 - Mohamed Salah is the first player to reach double figures for both goals (10) and assists (10) for a big five European League side in all competitions this season, while the Egyptian has now achieved this in each of his last four seasons for Liverpool. Unplayable. pic.twitter.com/t4JH5ytzz8