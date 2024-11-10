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Салах первый из футболистов топ-5 чемпионатов Европы достиг результативного показателя 10+10

Англия

Сделал это в четвертый раз подряд

Салах первый из футболистов топ-5 чемпионатов Европы достиг результативного показателя 10+10

Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вчерашнем матче АПЛ "Ливерпуль" победил "Астон Виллу" со счетом 2:0. Ассист и гол на свой счет записал вингер мерсисайдцев Мохаммед Салах.

В текущем сезоне во всех турнирах египтянин оформил 20 результативных действий в 17 матчах во всех турнирах. Как сообщает Opta, Салах стал первым футболистом из топ-5 европейских чемпионатов, достигшим отметки 10+10 голов и ассистов в текущем сезоне.

Для Салаха это уже четвертый сезон подряд, в котором он забивает минимум 10 раз и параллельно делает минимум 10 ассистов.

Отметим, что, в частности, в текущем розыгрыше АПЛ на счету Салаха 14 результативных действий (8+6) – это лучший показатель турнира. В таблице бомбардиров он идет на втором месте, ведь у Холанда 12 голов (ноль ассистов).

“Ливерпуль” лидирует в чемпионате Англии с отрывом в пять очков от “Манчестер Сити”.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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